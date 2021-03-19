В освобожденном Джебраильском районе стартовали посевные работы

В освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана стартовали посевные работы.

Как сообщает Day.Az, земли на территории села Солтанлы будут засеяны эспарцетом (семейство бобовых).

Эспарцет широко используется в Турции в качестве сельскохозяйственного корма. Он хорошо растет на неорошаемых землях и дает богатые урожаи.

Эту культуру планируется высадить на площади 27 гектаров на территории села Солтанлы.