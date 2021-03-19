https://news.day.az/economy/1327044.html В освобожденном Джебраильском районе стартовали посевные работы
В освобожденном Джебраильском районе стартовали посевные работы
В освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана стартовали посевные работы.
Как сообщает Day.Az, земли на территории села Солтанлы будут засеяны эспарцетом (семейство бобовых).
Эспарцет широко используется в Турции в качестве сельскохозяйственного корма. Он хорошо растет на неорошаемых землях и дает богатые урожаи.
Эту культуру планируется высадить на площади 27 гектаров на территории села Солтанлы.
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