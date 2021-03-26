Чехия надеется получить доступ к "Южному газовому коридору", сказали Trend в министерстве промышленности и торговли Чехии, передает Day.Az.

Было отмечено, что по "Южному газовому коридору" пока невозможно осуществление прямых поставок азербайджанского природного газа на внутренний рынок Чехии (это возможно только посредством своповых операций), но его важность заключается в первую очередь в укреплении энергетической безопасности во всем ЕС, поскольку это новый источник природного газа для Европы, независимый от традиционных источников поставок газа.

"Мы положительно оцениваем завершение строительства Трансадриатического газопровода (TAP) и начало прямых поставок азербайджанского природного газа на юг Италии. Мы полагаем, что после завершения строительства других ответвлений этого коридора, особенно в Хорватию, можно будет поставлять азербайджанский природный газ напрямую на газовый рынок Чехии. Таким образом, чешская сторона неоднократно поддерживала идею "Южного газового коридора" как на двусторонней основе, так и в рамках переговоров и документов ЕС", - сказали в ведомстве.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября 2020 года коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо (Италия) через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия через DESFA в Грецию и Болгарию.

Азербайджан с прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.