Начато строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин

Проводится широкомасштабная работа по реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время на участке автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин между Худаферинским водохранилищем и населенным пунктом Ханлыг проводятся земляные работы.

Строительные работы проводятся ООО "Эксплуатация автодороги №37" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с компанией-субподрядчиком турецкой компанией "Polat Yol Yapı San.və Tic. Anonim".

Для строительства дороги в кратчайшие сроки вблизи населенного пункта Ханлыг строится новый лагерь, в котором будут асфальтобетонный завод, специальное место для машин и механизмов, а также офис, столовая и места отдыха для работников.

Новые автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы проходят по территории освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автодорога охватит более 30 населенных пунктов этих районов, включая города Губадлы и Лачин.