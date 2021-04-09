https://news.day.az/economy/1332530.html В Азербайджане поступления по ОМС превысили 112 млн. манатов - Микаил Джаббаров
В Азербайджане поступления по ОМС превысили 112 млн. манатов - Микаил Джаббаров
В первом квартале 2021 года поступления от сборов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) превысили 112,3 миллиона манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
"Это на 25,5 миллиона манатов больше запланированного уровня", - пишет он.
Министр отмечает, что внедрение системы ОМС улучшит доступ населения к надежным и качественным медицинским услугам.
Напомним, что с первого апреля текущего года обязательное медицинское страхование охватило все население Азербайджана.
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