Подарочная кампания от aptekonline.az

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Информация о товарах:
Epigen İntim gel Single Dose
Состав:
Глицирризиновая кислота, молочная кислота, гиалуроновая кислота
Инструкция по применению:
-В случаях, когда интимная зона сопровождается сухостью
-Дискомфорт, микротравмы и микротрещины в интимной зоне
-Для улучшения прохождения и облегчения скольжения при интимном близости
-При приеме оральных контрацептивов
Способ применения:
Перед применением рекомендуется хорошо вымыть руки с мылом.
Откройте защитный колпачок тюбика (гель следует использовать как можно скорее после открытия колпачка).
Сидя или лежа на спине, согнув ноги в коленях, полностью введите тонкую часть трубки в матку и выдавите гель внутрь трубки, нажав на трубку 2-3 раза.
Каждая трубка предназначена для одноразового использования.
После использования выбросьте трубку в мусорное ведро.
Рекомендуется использовать на ночь перед сном или по мере необходимости, а также перед половым актом.
Это не лекарство. Это средство гигиены.
Форма выпуска: туба 5 мл, Ns 5
Epigen İntim gel Single Dose N5
https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5
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Epigen İntim gel Single Dose N5
https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5
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