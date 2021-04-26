Подарочная кампания от aptekonline.az

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Информация о товарах:  

Epigen İntim gel Single Dose

Состав: 

Глицирризиновая кислота, молочная кислота, гиалуроновая кислота 

Инструкция по применению: 

-В случаях, когда интимная зона сопровождается сухостью 

-Дискомфорт, микротравмы и микротрещины в интимной зоне 

-Для улучшения прохождения и облегчения скольжения при интимном близости 

-При приеме оральных контрацептивов 

Способ применения: 

Перед применением рекомендуется хорошо вымыть руки с мылом. 

Откройте защитный колпачок тюбика (гель следует использовать как можно скорее после открытия колпачка). 

Сидя или лежа на спине, согнув ноги в коленях, полностью введите тонкую часть трубки в матку и выдавите гель внутрь трубки, нажав на трубку 2-3 раза. 

Каждая трубка предназначена для одноразового использования. 

После использования выбросьте трубку в мусорное ведро. 

Рекомендуется использовать на ночь перед сном или по мере необходимости, а также перед половым актом. 

Это не лекарство. Это средство гигиены. 

Форма выпуска: туба 5 мл, Ns 5 

Epigen İntim gel Single Dose N5 

https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5  

Товар, который в подарок: 

Epigen İntim gel Single Dose N5 

https://aptekonline.az/product/EPIGEN-SINGLE-DOSE-5ml-N5

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Для дополнительной иформации:   

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055 251 77 00 (WP)  

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