Открываются прямые рейсы из Стамбула в Гянджу

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить с 15 мая 2021 года авиасообщение в направлении города Гянджа.

Об этом сказал в понедельник Trend представитель авиакомпании в Азербайджане Ильяс Сейфулла, передает Day.Az.

Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении Гянджи.

По его словам, авиарейсы Стамбул - Гянджа - Нахчыван будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.