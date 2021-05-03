https://news.day.az/economy/1339365.html Открываются прямые рейсы из Стамбула в Гянджу
Открываются прямые рейсы из Стамбула в Гянджу
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить с 15 мая 2021 года авиасообщение в направлении города Гянджа.
Об этом сказал в понедельник Trend представитель авиакомпании в Азербайджане Ильяс Сейфулла, передает Day.Az.
Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение в направлении Гянджи.
По его словам, авиарейсы Стамбул - Гянджа - Нахчыван будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.
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