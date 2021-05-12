Азербайджан еще на шаг ближе к реальной "зеленой энергетике"

На днях был сделан еще один шаг к реализации огромного потенциала альтернативной энергетики в Азербайджане - первые в истории страны частные подрядчики, компании Masdar и ACWA Power, строящие ветряные электростанции, объявили о тарифах на электроэнергию, которая будет поставляться в энергосистему страны.

Так, электроэнергия, генерируемая AcwaPower на ветряной электростанции, будет поставляться в распределительные сети Азербайджана по 5,5 гяпика за киловатт. В то же время электроэнергия, произведенная компанией Masdar на солнечной электростанции, будет продаваться стране по 5,7 гяпика за киловатт. Цены, согласованные с обеими компаниями, включают НДС. В апреле правительство Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и Masdar заключили на днях в Баку инвестиционный договор, договор купли-продажи энергии и договор подключения к передающей сети. Министр Парвиз Шахбазов оценил этот проект на основе иностранных инвестиций как отвечающий глобальным вызовам, целям устойчивого и диверсифицированного развития экономики страны, а также реформ, проводимых в энергетическом секторе. Международное сотрудничество уже стало фундаментом развития этой сферы в Азербайджане - что особенно важно, если учесть, что альтернативная энергетика станет одной из самых приоритетных для нашей страны.

Энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайджана. И в 2021 году, даже несмотря на пандемию коронавируса, эту отрасль ждут большие перемены: наша страна активно и интенсивно развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. Развитию отрасли уделяет серьезное внимание Президент Ильхам Алиев, а иностранные инвесторы готовы вложить в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов.

Тема развития альтернативной энергетики стала особенно актуальной в последние годы. Если несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас "как бы не нужна", то сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие передовых направлений.

Развитию этой сферы уделяется самое высокое внимание. В январе нынешнего года произошло важное событие. Два крупных иностранных инвестора подписали с Азербайджаном протокол о намерениях по производству возобновляемых видов энергии. Компании ACWA Power и Masdar подписали в Баку Исполнительный договор, касающийся строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране. Их общая генерационная мощность находится на уровне 440 мегаватт, предусматривается вложение около 400 миллионов долларов.

Возможности Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал страны - самый высокий в регионе. Большая часть суммарного потенциала альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 мегаватт) и потенциал малых рек (350 мегаватт).

Показательно, что параллельно с развитием внутреннего рынка, наша страна ведет активные переговоры с зарубежными партнерами в сфере возобновляемой энергетики. Так, например, черногорская компания Adriatic Capital уже заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии. Делегация компании недавно была в Баку на переговорах в министерстве энергетики Азербайджана и уже провела осмотр некоторых частей территории страны, которые могут иметь потенциал.

По мере освоения отрасли расходы на ее развитие снижаются. Это объясняется не только мировой тенденцией снижения затрат на развитие данного направления, но и работами, которые проводятся и будут проведены в Азербайджане в области налаживания производства необходимого оборудования и технологий.

Огромный потенциал этой сферы в Азербайджане очевиден, но важнейший фактор будущего развития возобновляемой энергии в нашей стране - это политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева. Именно благодаря усилиям и вниманию, которые проявляет глава государства, наша страна добилась значительных успехов в развитии делового климата. Это, в свою очередь, привело в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, которые готовы вкладывать огромные суммы в перспективные проекты, причем не только в области энергетики, но и по многим другим направлениям. Стабильность, отличный деловой и инвестиционный климат и серьезная политическая воля, которую проявляет руководство страны, - вот залог успеха азербайджанской экономики.

Э. Ибрагимов