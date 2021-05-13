В эту пятницу Мега Миллионы разыграют $430 миллионов

Американская лотерея Mega Millions в предстоящем тираже в пятницу разыграет масштабный джекпот на сумму $430 миллионов (свыше 730 миллионов манатов), на сегодняшний день это крупнейший джекпот в мире.

Официальные билеты лотереи Mega Millions можно приобрести на сайте smartlottoshop.com (спецсайт бренда TheLotter), ведущего в мире сервиса по продаже официальных билетов лотерей мира.

"В соответствии с правилами лотереи Mega Millions, вам не нужно быть американским гражданином, чтобы принимать участие в тиражах американских лотерей", - объясняет Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта.

Джекпот Мега Миллионов достиг $430 млн, это свыше 730 миллионов манатов . Ближайший тираж пройдет в пятницу , 14 мая .

. Ближайший тираж пройдет в пятницу . Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в любой точке мира, вы можете официально принять участие в тираже!

Популярность лотереи США Mega Millions в последние недели набирает большие обороты. С тех пор, как лотерея разыграла рекордный джекпот в размере 1,5 миллиарда долларов в ноябре 2018 года, имя лотереи у всех на устах. Если вы задумываетесь принять участие в лотерее Mega Millions из Азербайджана, вы можете купить билеты онлайн, совершенно законно и безопасно.

"Нам известно, что люди любят огромные джекпоты, и когда суммы достигают таких размеров, это становится национальным феноменом," - заявил Гордон Меденика, директор лотереи Мега Миллионы в Мэриленде. "Все начинают задумываться о том, что они сделают с деньгами в случае выигрыша."

Законно ли играть в американские лотереи из-за рубежа?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: "Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования".

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: "Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею".

Вы можете покупать билеты этих (и не только) лотерей через интернет, и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте smartlottoshop.com, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты в США купят билеты от вашего имени. По правилам Мега Миллионов, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Чтобы купить билеты Mega Millions через smartlottoshop.com, вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Megaplier" (по желанию) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей - оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Купите билеты на ближайший тираж Мега Миллионов сегодня, и возможно, масштабный джекпот в 430 миллионов долларов достанется именно вам!