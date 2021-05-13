Паромное судно "Азербайджан" впервые вошло в туркменский порт
Паромное судно "Азербайджан", впервые прибывшее в туркменский порт Туркменбаши, было встречено в соответствии с национальными традициями, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
"Туркменские братья поздравили моряков ASCO по случаю ввода в эксплуатацию нового судна и пожелали им успешного плавания", - говорится в сообщении.
Отметим, что паромное судно "Азербайджан" выполнило свой первый рейс в начале мая в казахстанский порт Курык. Оно перевезло 47 пассажиров и 19 легковых автомобилей.
Напомним, что судно имеет длину 154,5, ширину - 17,7 и высоту 7,5 метра. На сегодняшний день оно превосходит по своей грузоподъемности другие паромы на Каспии. Паромное судно может перевозить до 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре