Паромное судно "Азербайджан" впервые вошло в туркменский порт

Паромное судно "Азербайджан", впервые прибывшее в туркменский порт Туркменбаши, было встречено в соответствии с национальными традициями, сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Туркменские братья поздравили моряков ASCO по случаю ввода в эксплуатацию нового судна и пожелали им успешного плавания", - говорится в сообщении.

Отметим, что паромное судно "Азербайджан" выполнило свой первый рейс в начале мая в казахстанский порт Курык. Оно перевезло 47 пассажиров и 19 легковых автомобилей.

Напомним, что судно имеет длину 154,5, ширину - 17,7 и высоту 7,5 метра. На сегодняшний день оно превосходит по своей грузоподъемности другие паромы на Каспии. Паромное судно может перевозить до 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей (TIR).