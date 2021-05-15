https://news.day.az/economy/1342742.html Гянджинский аэропорт возобновил полеты
Гянджинский аэропорт возобновил полеты
Международный аэропорт Гянджи, приостановивший деятельность из-за пандемии коронавируса, возобновил работу.
Как сообщает мDay.Az со ссылкой на АПА, первый авирейс был осуществлен с аэропорта вчера по маршруту Гянджа-Москва. Сегодня возобновились полеты в турецкий город Стамбул. Завтра предусмотрен полет из Гянджи в Санкт-Петербург.
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