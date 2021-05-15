Возобновляются полеты из Стамбула в Гянджу

"Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня утром самолет авиакомпании был встречен в Гянджинском международном аэропорту.

В церемонии встречи приняли участие первый замглавы Исполнительной власти Гянджи Самед Томуев, генконсул Турции в этом городе Зеки Озтюрк и представитель авиакомпании в Гяндже Джабир Пече.

Зеки Озтюрк отметил, что турецко-азербайджанские связи, основанные на исторической дружбе, взаимном доверии, искренних отношениях и сотрудничестве высокого уровня, постоянно расширяются.

Напомним, что граждане Азербайджана могут без виз въезжать в Турцию по дипломатическим, служебным, общегражданским паспортам и биометрическим удостоверениям личности.

Отметим, что рейс Стамбул- Гянджа-Нахчыван будет осуществляться дважды в неделю - во вторник и субботу. Полеты будут организованы с соблюдением карантинных правил в связи с пандемией.