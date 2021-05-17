Манат укрепился к евро

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0621 маната соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

17 мая 2021 г.:

16 мая 2021 г.:

17 апреля 2021 г.:

17 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0621

2,0641

2,0331

1,8369

-0,0020

0,0290

0,2252

1 российский рубль

0,023

0,023

0,0222

0,0231

0

0,0008

-0,0001

1 турецкая лира

0,2013

0,2012

0,2117

0,2462

0,0001

-0,0104

-0,0449

1 австралийский доллар

1,3172

1,3212

1,3149

1,0983

-0,0040

0,0023

0,2189

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0183

0,0251

0

-0,0002

-0,0070

1 белорусский рубль

0,6746

0,6746

0,6522

0,6929

0

0,0224

-0,0183

1 бразильский реал

0,3224

0,3224

0,3027

0,2924

0

0,0197

0,0300

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,12

0,1203

0,1197

0,0921

-0,0003

0,0003

0,0279

100 южнокорейских вон

0,1499

0,1506

0,1521

0,1383

-0,0007

-0,0022

0,0116

1 чешская крона

0,081

0,0811

0,0784

0,0665

-0,0001

0,0026

0,0145

100 чилийских песо

0,2427

0,2427

0,2427

0,207

0

0

0,0357

1 китайский юань

0,264

0,2641

0,2603

0,2394

-0,0001

0,0037

0,0246

1 датская крона

0,2773

0,2776

0,2734

0,2464

-0,0003

0,0039

0,0309

1 грузинский лари

0,4982

0,4984

0,4956

0,5302

-0,0002

0,0026

-0,0320

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2189

0,2188

0,2193

0

0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0227

0,0225

0

0,0005

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3947

2,3964

2,3391

2,077

-0,0017

0,0556

0,3177

100 индонезийских рупий

0,0119

0,012

0,0116

0,0114

-0,0001

0,0003

0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2037

0,204

0,201

0,1734

-0,0003

0,0027

0,0303

1 швейцарский франк

1,8838

1,886

1,8427

1,7467

-0,0022

0,0411

0,1371

1 израильский шекель

0,5198

0,5198

0,5182

0,48

0

0,0016

0,0398

1 канадский доллар

1,4018

1,4044

1,3557

1,2108

-0,0026

0,0461

0,1910

1 кувейтский динар

5,6477

5,6477

5,6377

5,4954

0

0,0100

0,1523

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,004

0

0,0001

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0221

0

0,0001

-0,0020

100 ливанских фунтов

0,1128

0,1127

0,1125

0,1126

0,0001

0,0003

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4112

0,4121

0,4119

0,3912

-0,0009

-0,0007

0,0200

1 мексиканский песо

0,0852

0,0856

0,0852

0,0712

-0,0004

0

0,0140

1 молдавская лея

0,0958

0,0958

0,0952

0,0953

0

0,0006

0,0005

1 египетский фунт

0,1085

0,1085

0,1084

0,108

0

0,0001

0,0005

1 норвежская крона

0,2059

0,2067

0,2025

0,1676

-0,0008

0,0034

0,0383

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0168

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4554

0,4556

0,4466

0,4029

-0,0002

0,0088

0,0525

1 сингапурский доллар

1,2729

1,276

1,273

1,1937

-0,0031

-0,0001

0,0792

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4458

2,4458

2,4286

2,3098

0

0,0172

0,1360

1 тайваньский доллар

0,0606

0,0608

0,06

0,0568

-0,0002

0,0006

0,0038

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1656

0

0

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0617

0,0617

0,0609

0,0637

0

0,0008

-0,0020

100 японских иен

1,5542

1,5546

1,5621

1,5856

-0,0004

-0,0079

-0,0314

1 новозеландский доллар

1,2264

1,2324

1,2176

1,0194

-0,0060

0,0088

0,2070