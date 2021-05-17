Манат укрепился к евро

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0621 маната соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник: