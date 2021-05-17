Обзор валютного рынка за неделю

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

03 мая

1,7

10 мая

1,7

04 мая

1,7

11 мая

1,7

05 мая

1,7

12 мая

1,7

06 мая

1,7

13 мая

1,7

07 мая

1,7

14 мая

1,7

08 мая

1,7

16 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 2,067 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,018 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

03 мая

2,0431

10 мая

2,0681

04 мая

2,0469

11 мая

2,0681

05 мая

2,0439

12 мая

2,0681

06 мая

2,0403

13 мая

2,0681

07 мая

2,0515

14 мая

2,0681

08 мая

2,0681

16 мая

2,0641

Средний курс за неделю

2,049

Средний курс за неделю

2,067

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0002 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

03 мая

0,0226

10 мая

0,023

04 мая

0,0226

11 мая

0,023

05 мая

0,0227

12 мая

0,023

06 мая

0,0227

13 мая

0,023

07 мая

0,0229

14 мая

0,023

08 мая

0,023

16 мая

0,023

Средний курс за неделю

0,0228

Средний курс за неделю

0,023

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

03 мая

0,205

10 мая

0,2063

04 мая

0,2056

11 мая

0,2063

05 мая

0,2044

12 мая

0,2063

06 мая

0,2041

13 мая

0,2063

07 мая

0,2052

14 мая

0,2063

08 мая

0,2063

16 мая

0,2012

Средний курс за неделю

0,2051

Средний курс за неделю

0,2055