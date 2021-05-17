https://news.day.az/economy/1343255.html Тарифы на возобновляемую электроэнергию будут определены в новом порядке
Тарифы на возобновляемую электроэнергию будут определены в новом порядке
Будут определены цены (тарифы) на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии", который 19 мая будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
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