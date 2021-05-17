Определены обязанности государства в области использовании возобновляемых источников энергии
Определены принципы государственного регулирования использования возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии в Азербайджане и обязанности государства в этой области.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в законопроекте "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".
Принципы государственного регулирования в области использования возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии следующие:
- применение механизмов поддержки;
- обеспечение равного доступа и прозрачности механизмов поддержки;
- создание равных возможностей для производителей по использованию электросети;
- применение международных стандартов при производстве электроэнергии из возобновляемых источников энергии;
- обеспечение эффективного использования потенциала возобновляемых источников энергии.
Обязанности государства при использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии заключаются в следующем:
- формирование и реализация государственной политики в области использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
- принятие планов действий в области использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
- принятие нормативных правовых актов в области использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
- обеспечение создания благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения местных и иностранных инвестиций в использование возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
- определение направлений использования возобновляемых источников энергии;
- применение механизмов поддержки в области использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии;
- принятие мер, связанных с подготовкой специалистов, укреплением человеческих ресурсов и разработкой учебных программ.
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