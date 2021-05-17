https://news.day.az/economy/1343292.html Обнародован объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году
Обнародован объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году
В январе-апреле этого года в Азербайджане в основной капитал было инвестировано 3 752,8 млн. манатов, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, инвестирование нефтегазового сектора сократилось на 0,7%, ненефтяного сектора - на 15,2%. Из использованных средств 2 722,5 млн. манатов (72,5%) было израсходовано на производство продукции, 726,3 млн. манатов (19,4%) - на сферы услуг, 304 млн. манатов (8,1%) - на строительство жилья.
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