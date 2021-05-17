В Азербайджане вырос объем розничной торговли

В январе-апреле этого года в сети розничной торговли потребителям были проданы товары на сумму 12 млрд. манатов, в том числе продовольственные товары, напитки и табачные изделия на сумму 6,6 млрд. манатов и непродовольственные товары на сумму 5,4 млрд. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с январем-апрелем 2020 года розничный торговый оборот увеличился в реальном выражении на 0,1%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям на 2,2%, а по непродовольственным товарам снизился на 2,3%.