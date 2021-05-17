В селах Азербайджана строится новая телекоммуникационная сеть

ООО "Азтелеком" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий в рамках проектов по расширению зоны охвата коммуникационными услугами и повышению их качества впервые строит сеть на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network) в селах Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, в селе Гадашоба Хачмазского района и селах Шафтахал, Ашагы Сеидлер и Мехдилилер Зардабского района модернизируется телекоммуникационная инфраструктура, прокладываются оптические линии, внедряется технология GPON. Для создания сети уже завершено строительство фибероптической линии протяженностью более 10 километров в селе Гадашоба и более трех километров - в указанных населенных пунктах Зардабского района.

"В результате реализации проекта для более одной тысячи семей в селе Гадашоба и 500 семей в селах Зардабского района будет создана возможность доступа к современным телекоммуникационным услугам. Кроме того, внедрение данной технологии позволит расширить спектр предоставляемых услуг, а технические возможности сети спланированы с учетом расширения населенных пунктов и роста числа новых абонентов. Аналогичные работы планируется осуществить и в других регионах Азербайджана", - говорится в сообщении.

Отметим, что сектор ИКТ является одной из ведущих и динамично развивающихся сфер экономики Азербайджана.