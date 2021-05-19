Южный Кавказ как ключевой регион евразийской транспортной сети

Одним из актуальных вопросов для Азербайджана на сегодняшний день является открытие Зангезурского коридора. Общественность с пристальным вниманием следит за новостями о событии, которое станет историческим для нашей страны. Как заявил Президент Ильхам Алиев, "Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам". В связи с этим в армянской прессе был поднят шум на ровном месте и в адрес Азербайджана начали сыпаться обвинения в том, что наша страна якобы "предъявляет территориальные претензии к Армении".

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат отметил, что открытие Зангезурского коридора предоставляет целый комплекс преимуществ Азербайджану.

"Исторически Зангезур являются исконной территорией Азербайджана и наш моральный долг - вернуться на родные земли. Кроме того, после того как откроется Зангезурский коридор, теперь произойдет объединение тюркского мира. К сожалению передача Зангезура Армении, его отрыв от Азербайджана создало географический раскол тюркского мира. С реализацией Зангезурского коридора восстановится историческая справедливость и Президент Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, объединивший тюркский мир", - заявил он.

При этом, продолжил парламентарий, проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты создадут дополнительные возможности и для других стран.

"Экономические и стратегические преимущества коридора довольно велики. После открытия Зангезурского коридора расстояние между Азербайджаном и Турцией будет сокращено на 400 километров и будет создан прямой маршрут из Турции в Среднюю Азию. Это, в свою очередь, расширит торговые связи между странами региона, создаст приток инвестиций и укрепит позиции Азербайджана в качестве страны-транзитёра. Вне всякого сомнения вырастет туристический потенциал нашей страны. В то же время после реализации коридора регион сможет играть ключевую роль в евразийской транспортной сети", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов