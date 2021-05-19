Скорый поезд покоряет горы

Несмотря на пандемию и войну, ни один важный инфраструктурный проект в Азербайджане не был остановлен. Лишь незначительно из-за боевых действий были сдвинуты сроки. Например, железнодорожная ветка в Габалу должна была быть сдана к концу 2020 года. Однако война внесла свои коррективы, отведя основное внимание государства на вопросы обороны и безопасности. Кроме того, город, расположенный на значительном удалении от фронта и не имеющий на своей территории никаких военных объектов, оказался в зоне риска - 22 октября по Габале был нанесен ракетный удар.

После победоносного завершения Отечественной войны все вернулось на круги своя. Открытие дороги задержалось всего на несколько месяцев, что не так уж много, учитывая обстоятельства.

15 мая Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на открытии Габалинского железнодорожного вокзала и железной дороги Ляки - Габала. А 18 мая по этому маршруту отправился первый поезд - для журналистов был организован медиа-тур.

Открытия этой дороги любители путешествий ждали с нетерпением. Габалинский район - один из популярных маршрутов летнего отдыха и поездок в уик-энд. Здесь великолепная природа, развитая туристическая инфраструктура и прекрасные современные дороги. Но у железной дороги есть свое очарование, и после реконструкции несколько лет назад железнодорожной инфраструктуры и запуска скоростных электричек выяснилось, что жители столицы и страны в целом очень любят этот вид транспорта, отдавая ему предпочтение, когда появляется выбор.

Сегодня можно с комфортом на Stadler-е по Кольцевой железной дороге объехать многие бакинские поселки, доехать до дач и пляжей. Несравнимо удобнее стала поездка в город-спутник столицы Сумгайыт и обратно. На скоростном поезде по новой магистрали можно попасть в Гянджу. Открытие ветки в Габалу это действительно прекрасная новость, особенно накануне лета. Остается только, чтобы были сняты ограничения, связанные с пандемий, и железная дорога смогла наконец заработать в полную силу.

Модернизации дорожной инфраструктуры в Азербайджане уделяется большое внимание. У железной дороги свое, особое место. Ее развитие говорит об экономических возможностях страны и заботе государства о населении. В январе 2020 года железная дорога Азербайджана отметила юбилей - 140 лет. Первая железная дорога - Баку-Сабунчи-Сураханы имела протяженность всего 20 км. Сегодняшняя же протяженность железных дорог Азербайджана превышается 2100 километров.

Все мы помним, какими событиями стал запуск скоростной электрички в Сумгайыт и открытие кольцевого движения на Абшероне. Скоростной поезд планируется запустить и в Яламу. Уже объявлен тендер на строительство железной дороги Баку-Ялама, планируется, что строительство займет два года. Кроме того, в середине 2019 года было объявлено о планах строительства 57-километровой железной дороги от станции Худат до зимнего курорта "Шахдаг" в Кусарском районе. Мы с большим интересом ожидаем осуществления всех этих проектов и уже планируем поездку в Шабалу.

О популярности железнодорожного транспорта в Азербайджане говорит статистика. Если в 2018 году поездами и электричками воспользовались 2 миллионов 833 тысяч человек, то в 2019-м уже 3 миллиона 849 тысяч. То есть прирост составил 35,8 процента.

Не будь пандемии и связанной с ней приостановки железнодорожного сообщения, в 2020 году этот показатель мог бы возрасти в разы. В настоящее время эпидемическая ситуация движется в позитивном направлении и в Азербайджане все громче говорят о возможности открытия сообщения этим летом и все смелее строят планы на отпуска. Тут дорога в Габалу пришлась очень кстати.

Строительство ветки Ляки-Габала началось в 2018 году. Ее протяженность 42,3 километра, с подъездными путями - 44,5 километра. На пути следования построены 122 инженерных сооружения, железнодорожная остановка Агдаш, Габалинский железнодорожный вокзал, Габалинская тяговая подстанция, а также отремонтирована подстанция Гаджиалы. Максимальная скорость поезда здесь составит 135 километров в час, что позволяет доехать из Баку до Габалы за 3 часа 20 минут. Кто-то может сказать, что на машине, мол, быстрее, но ведь нужно учесть, что здесь горы. Невозможно не восхититься четкостью и профессионализмом работы инженеров и строителей в условиях столь сложного рельефа.

Станция Ляки находится на магистрали Баку-Беюк Кясик. К проектированию габалинской ветки были привлечены иностранные эксперты, но строительные работы вели местные специалисты. Линия Ляки-Габала проходит по территории с непростым рельефом, что стоило железнодорожникам большого труда и сложных испытаний. С целью усиления контроля качества проводимых работ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приглашало специалистов из Германии, которые в качестве независимых аудиторов контролировали строительство земляного полотна. На небольшой по протяженности дороге построены 7 мостов, 6 автомобильных тоннелей, один путепровод, два перехода для животных и другие инженерные сооружения. Для создания бесстыкового пути использованы рельсовые плети по 800 метров, что делает путешествие по этой дороге более комфортным, а также предотвращает шумовое загрязнение.

По мнению экспертов в сфере туризма, путешествие железнодорожным транспортом может стать одним из самых перспективных направлений внутреннего туризма в Азербайджане. Ветка Ляки-Габала может в разы повысить интерес к габалинскому направлению.

В начале прошлого года Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) совместно с Азербайджанской Республикой и структурами ОИС объявил Габалу Туристической столицей на 2020 год. К сожалению, выполнить свою функцию городу не удалось по причине все той же пандемии. Но превратиться в туристический центр региона Габалинскому району никогда не поздно. Габала славится не только неповторимыми пейзажами, но и древними памятниками. 2500-летняя столица исторической Кавказской Албании, она покрыта следами древности и здесь есть, что посмотреть. Открытие комфортного железнодорожного сообщения создаст для этого ее больше возможностей.

В заключение напомним, что 15 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд. На днях начались работы по строительству инфраструктуры дороги. Планируется, что работы охватят направления Горадиз-Агбенд и Барда-Агбенд. Эта железнодорожная линия протяженностью 100 километров имеет огромное стратегическое значение и в дальнейшем сыграет роль в налаживании железнодорожного сообщения с Нахчываном - станет одним из элементов Зангезурского коридора и транспортно-логистическим узлом регионального значения.

Лейла Таривердиева