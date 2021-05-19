Названа дата выплаты пособий, стипендий и компенсаций за май

В Азербайджане 24 мая планируется завершить выплату всех пособий, стипендий и компенсаций за текущий месяц.

Об этом Day.Az сообщает в среду со ссылкой на Госфонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Отметим, что в связи с праздником Рамазан выплата пенсий за май была осуществлена досрочно, до 8 мая.