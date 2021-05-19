Выбираем монитор. Что надо знать, чтобы сделать правильный выбор (R)
Характеристик у современных мониторов очень много. Сразу может показаться, что разобраться во всех технических тонкостях сложно. Umico расскажет, на что смотреть в первую очередь, чтобы выбрать хороший монитор, а за какие функции переплачивать не стоит.
Смотрим на главные характеристики мониторов
1. Диагональ
Это первая характеристика, с которой надо начинать. Размер диагонали будет зависеть от того, для каких целей вам нужен монитор.
2. Разрешение
Минимальное разрешение, которое можно выбирать для самых простых задач, - 1280х1024. Как правило, это разрешению выбирают для офисной работы таблицами и текстами, домой такой монитор практически не ставят. Уже заметно комфортнее работать с разрешением 1680×1050 и выше.
3. Матрица
Существует четыре основных вида матриц - TN, IPS, VA и OLED. Качественная матрица обеспечивает точную передачу цвета, оптимальные углы обзора и выразительный контраст.
4. Время отклика и частота обновления экрана
От времени отклика зависит скорость, с которой воспроизводится картинка. Чем быстрее отклик, тем скорее появится новая картинка.
5. Яркость и подсветка экрана
В большинстве мониторов яркость колеблется от 200 до 700 кд/м2. Чем выше цифра, тем отчетливей и качественней картинка на экране, когда на него попадают прямые солнечные лучи.
6. Контрастность
Контрастность говорит об отношении самых светлых к самым темным точкам экрана.
7. Интерфейсы (или разъемы)
К системному блоку монитор подключается кабелями, которые вставляются в разъемы (их еще называют интерфейсами).
8. На что еще обратить внимание
Регулировка высоты и наклона подставки. Вам будет удобно самим выбирать угол обзора.
Выводы, важное, что стоит знать перед покупкой монитора
- Размер диагонали определяет функциональность монитора. Или наоборот: от ваших задач зависит размер диагонали. Начинайте с этого параметра, если вы не геймер.
- Для геймеров самое важное - время отклика. При низком показателе картинка меняется плавно, цвета остаются на месте, а события игры быстрее идут вперед.
- От разрешения экрана и соотношения сторон зависит то, насколько вам удобно воспринимать картинку. Почти все мультимедиа создаются в пропорции 16:9.
- Для игр, фильмов и работы с графикой важна скорость обновления экрана. Если она высокая, картинка движется плавно.
- У вашего монитора должен быть HDMI порт - самый популярный и универсальный. Одновременно он передает аудио и видео, поэтому закроет все задачи.
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