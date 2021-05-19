Характеристик у современных мониторов очень много. Сразу может показаться, что разобраться во всех технических тонкостях сложно. Umico расскажет, на что смотреть в первую очередь, чтобы выбрать хороший монитор, а за какие функции переплачивать не стоит.

Смотрим на главные характеристики мониторов

1. Диагональ

Это первая характеристика, с которой надо начинать. Размер диагонали будет зависеть от того, для каких целей вам нужен монитор.

2. Разрешение

Минимальное разрешение, которое можно выбирать для самых простых задач, - 1280х1024. Как правило, это разрешению выбирают для офисной работы таблицами и текстами, домой такой монитор практически не ставят. Уже заметно комфортнее работать с разрешением 1680×1050 и выше.

3. Матрица

Существует четыре основных вида матриц - TN, IPS, VA и OLED. Качественная матрица обеспечивает точную передачу цвета, оптимальные углы обзора и выразительный контраст.

4. Время отклика и частота обновления экрана

От времени отклика зависит скорость, с которой воспроизводится картинка. Чем быстрее отклик, тем скорее появится новая картинка.



5. Яркость и подсветка экрана

В большинстве мониторов яркость колеблется от 200 до 700 кд/м2. Чем выше цифра, тем отчетливей и качественней картинка на экране, когда на него попадают прямые солнечные лучи.

6. Контрастность

Контрастность говорит об отношении самых светлых к самым темным точкам экрана.

7. Интерфейсы (или разъемы)

К системному блоку монитор подключается кабелями, которые вставляются в разъемы (их еще называют интерфейсами).

8. На что еще обратить внимание

Регулировка высоты и наклона подставки. Вам будет удобно самим выбирать угол обзора.

Выводы, важное, что стоит знать перед покупкой монитора

- Размер диагонали определяет функциональность монитора. Или наоборот: от ваших задач зависит размер диагонали. Начинайте с этого параметра, если вы не геймер.

- Для геймеров самое важное - время отклика. При низком показателе картинка меняется плавно, цвета остаются на месте, а события игры быстрее идут вперед.

- От разрешения экрана и соотношения сторон зависит то, насколько вам удобно воспринимать картинку. Почти все мультимедиа создаются в пропорции 16:9.

- Для игр, фильмов и работы с графикой важна скорость обновления экрана. Если она высокая, картинка движется плавно.

- У вашего монитора должен быть HDMI порт - самый популярный и универсальный. Одновременно он передает аудио и видео, поэтому закроет все задачи.