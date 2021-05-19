Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий
Азербайджан расширяет сотрудничество с Россией в сфере "облачных" технологий.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал в своем аккаунте в Twitter министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.
Отметим, что в ходе встречи азербайджанского министра с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым обсуждались возможности сотрудничества двух стран в сферах "облачных" технологий, создания инфраструктуры для внедрения "открытого ключа" электронной подписи.
Стороны договорились об усилении сотрудничества по совершенствованию национального законодательства стран в указанных сферах, в том числе по подготовке кадров.
Напомним, что встреча министров состоялась в Москве.
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