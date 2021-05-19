Авторитетный международный финансовый журнал EMEA Finance огласил список обладателей престижной международной премии Europe Banking Awards по итогам 2020 года. Согласно результатам экспертного голосования, наряду с крупнейшими мировыми финансовыми институтами, сразу несколькими престижными международными наградами также отмечен ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank.

Так, по итогам Europe Banking Awards 2020, PASHA Bank назван "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим инвестиционным Банком Азербайджана". Более того, Банк стал победителем в таких престижных международных номинациях, как "Лучший банковский продукт" и "Лучшая Программа Корпоративной Социальной Ответственности" среди банков, оперирующих на рынках стран Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ. В процессе отбора лауреатов Europe Banking Awards в 2020 году премиями в различных номинациях были отмечены также ведущие мировые банки, в числе которых Raiffeisen Bank, Deutsche Bank, Societe Generale, Barclays и др. финансовые институты.

По словам Председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, как для Азербайджана, так и для государств всего мира 2020 год, прошедший под знаком борьбы с пандемией COVİD-19, стал одним из самых сложных в макроэкономическом плане за последние годы.

"Однако превентивный подход в моделировании рисков и подготовка сценариев для выхода предпринимателей из сложившейся кризисной обстановки с минимальными потерями стали одними из основных причин, благодаря которой мы вместе с нашими клиентами смогли преодолеть возникшие сложности. Помимо этого, PASHA Bank на протяжении нескольких лет активно наращивает объемы обслуживания клиентов по альтернативным каналам. Так, объем предоставления PASHA Bank-ом цифровых услуг в 2020 году достиг показателя в 93% от общего количества проводимых клиентских операций. Таким образом, проводимая нами на протяжении последних лет цифровая трансформация деятельности и усиленный акцент на развитии риск-менеджмента принесла свои плоды в самые острые моменты пандемии, что позволило нашим клиентам удержать свои позиции на рынке, а нам - усилить качество кредитного портфеля. Мы рады, что проделанная нами в 2020 году широкомасштабная кропотливая работа по поддержке реального сектора экономики и итоги этой работы не остались без внимания и высоко оцениваются профессиональными сообществами и международными специалистами. PASHA Bank, ориентируясь на лучшие международные практики и выступая в качестве драйвера реального сектора экономики Азербайджана, готов продолжать оказывать всю необходимую предпринимателям поддержку для восстановления и дальнейшего устойчивого роста бизнеса", - подытожил Т. Кязымов.

Отметим, что ежегодно проводимая церемония European Banking Awards, где номинантами на получение являются ведущие мировые финансовые институты, учреждена британским экономическим изданием EMEA Finance. Победители Europe Banking Awards определяются по результатам голосования, в котором принимают участие ведущие мировые эксперты - аналитики финансовой индустрии и банковские консультанты.