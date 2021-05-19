Названо количество функционирующих в Азербайджане субартезианских систем

В Азербайджане функционирует 321 "умная" субартезианская система, сказал в среду Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Дильгам Шарифов, передает Day.Az.

По его словам, эти субартезианские скважины отличаются от других тем, что на них установлена система SCADA: "Под контролем АО более 8 200 субартезианских рабочих скважин. На многих пробуренных с 2018 года и эксплуатируемых по сегодняшний день скважинах установлена система SCADA. Посредством этой системы скважины контролируются, включаются и выключаются на расстоянии посредством камер, ставится лимит для подачи воды. Система SCADA очень важна для предотвращения потерь электроэнергии и воды".

Шарифов добавил, что эта система применяется в 14 районах страны, но иногда возникает проблема в ее установке в силу отсутствия интернета или прекращения подачи электроэнергии: "Система SCADA функционирует на субартезианских скважинах в Агджабединском, Агдамском, Товузском, Самухском, Геранбойском, Шамкирском и других районах".