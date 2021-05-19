Счетная палата Азербайджана утвердила заключение по исполнению госбюджета

Счетная палата Азербайджана подготовила и утвердила заключение по исполнению госбюджета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, данное решение было принято на заседании коллегии с участием членов Счетной палаты и руководителей ее структурных подразделений.

На заседании было обсуждено заключение Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год" и годовому отчету об исполнении госбюджета, проведен детальный анализ основных тенденций, характеризующих макроэкономическую среду, в которой исполнялся бюджет, показатели его доходов, расходов, дефицита и госдолга за отчетный год, подведены соответствующие итоги и даны рекомендации.

Также принято решение об утверждении и внесении на рассмотрение Милли Меджлиса (парламент) заключения Счетной палаты по указанному законопроекту и годовому отчету об исполнении государственного бюджета.