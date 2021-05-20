Предотвратить рак кожи возможно! (R)

24-26 мая при организации La Roche-Posay Azerbaijan, Ассоциации дерматовенерологов Азербайджана, Бакинского патологического центра и поддержке госпиталя Zəfəran пройдет акция "Дни диагностики меланомы".

Для участников акции будет организован БЕСПЛАТНЫЙ осмотр. Отметим, что осмотры будут проводиться 25 специалистами-дерматологами Азербайджана.

Особая благодарность Госпиталю Zəfəran, Бакинской железнодорожной больнице, Медицинскому центру Sağlam Ailə, клинике İstanbul NS, Бакинскому эстетическому центру и эстетическому центру Çöhrə за инициативу проведения акции "Дни диагностики меланомы" и за организацию осмотров.

Ежегодно по миру у миллионов людей диагностируется кожный рак (меланома). Позднее обнаружение кожного рака в дальнейшем приводит к более тяжким трудностям. Однако, при ранней диагностике меланома излечима в 90% случаев.

Позаботьтесь о близких.

Пройдите осмотр.

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