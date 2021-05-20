Kapital Bank предлагает предпринимателям продукт «Быстрый тендер» (R)

Kapital Bank предлагает юридическим лицам и предпринимателям продукт "Быстрый тендер" для участия в реализуемых в стране проектах.

Продукт "Быстрый тендер" имеет ряд особенностей: отсутствие финансового анализа и скоринга; договор заключается один раз в год, а затем на основании заявления составляются гарантийные письма; оформление лимита осуществляется без комиссии; годовая ставка и комиссия по лимиту - 0%; только при получении гарантийного письма взимается единовременная комиссия.

Получить подробную информацию и подать заявку на банковские продукты для сегмента МСП можно, не приходя в банк, с помощью онлайн-платформы "Профиль клиента" Kapital Bank. Следует отметить, что получить "Быстрый тендер" можно по ссылке - https://kbl.az/cbpcr, через корпоративный информационный центр по номеру (012) 310 09 99 или страницы банка в различных социальных сетях.