Названо число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту

Число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту в апреле превысило 106 тысяч человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном Фонде социальной защиты, 10,7% составляют мужчины,89,3% - женщины.