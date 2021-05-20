https://news.day.az/economy/1344225.html Названо число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту - ФОТО
Названо число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту - ФОТО
Число получающих ежемесячные социальные пособия по возрасту в апреле превысило 106 тысяч человек.
Как сообщили Day.Az в Государственном Фонде социальной защиты, 10,7% составляют мужчины,89,3% - женщины.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре