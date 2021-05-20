В Азербайджане выросли железнодорожные грузоперевозки

Железнодорожным транспортом в Азербайджане в январе-апреле 2021 года перевезено 4,9 млн тонн грузов и 689,2 тыс.пассажиров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в грузовых перевозках наблюдался рост на 1,9%, а в пассажирских - на 38,5%.