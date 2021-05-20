Принеси документ о вакцинации, получи спецпредложения от «Kontakt Home» (R)

"Kontakt Home" запустил кампанию "ВакцинАкция" для пропаганды здорового образа жизни и поощрения людей к борьбе с COVID-19. В рамках кампании, до 31 мая все, кто был вакцинирован от COVID-19, смогут приобрести в "Kontakt Home" бытовую технику и телевизоры в рассрочку на 18 месяцев без предоплаты, без процентов и без комиссии.

Кампания распространяется на всех тех, кто прошел первый этап вакцинации. Чтобы воспользоваться предложениями, достаточно предоставить документ, выданный при вакцинации, или же электронную справку о вакцинации из мобильного приложения e-TEBİB, который находится в разделе COVID паспорт, а также удостоверение личности.

Осознавая социальную ответственность, компания "Kontakt Home" добровольно обратилась в "TƏBİB" и помогла своим сотрудникам пройти вакцинацию. В то же время сеть призывает всех пройти вакцинацию от коронавируса, для выработки коллективного иммунитета от вируса.

Напомним, "Kontakt Home" - одна из крупнейших торговых сетей в стране, обслуживающая более 2 миллионов клиентов. Сеть является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black & Decker, Hoffmann в Азербайджане и официальным дистрибьютором более 30 международных брендов: Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, а также официальным центром продаж бренда Apple.