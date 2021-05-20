Экспорт Азербайджана в Великобританию увеличился более чем в 12 раз

Объем торговли между Азербайджаном и Великобританией в январе-апреле текущего года составил 182,939 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, объем экспорта из Азербайджана в Великобританию за отчетный период составил 87,222 миллиона долларов, что в 12,2 раза больше, чем в годовом выражении. Объем импорта составил 95,717 миллиона долларов. Это на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В результате в январе-апреле 2021 года отрицательное сальдо составило 8,495 миллиона долларов, что в 8,1 раза меньше, чем годом ранее.