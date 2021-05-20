Между Азербайджаном и Британией подписаны два документа

Подписан "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики и изучение возможностей решения проблемы изменения климата.

В рамках меморандума будет осуществляться сотрудничество, а также обмен информацией и опытом в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, перехода к либеральному энергетическому рынку.