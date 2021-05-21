Азербайджан резко увеличил экспорт сжиженного газа

За январь-март текущего года Азербайджан экспортировал 18 236,3 тонны сжиженного газа, что на 52,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, стоимость экспортированного в январе-марте этого года сжиженного газа составила 2 841,4 тыс. долларов США, что на 35,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за прошлый год Азербайджан экспортировал 40 253,7 тонны сжиженного газа, что на 23,9% меньше показателя 2019 года. В 2020 году стоимость экспортированного сжиженного газа составила 5 029,8 тыс. долларов США, что в годовом выражении на 58,5% меньше.