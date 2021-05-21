Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 20 мая составила 66,5 доллара за баррель, что на 0,4 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 65,88 доллара за баррель, что на 0,39 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса, а также по железной дороге - в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку - Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 63,74 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,09 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 мая составила 66,6 доллара, что на 0,16 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 21 мая составляет 1,7 AZN/USD.