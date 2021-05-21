Всемирный банк одобрил выделение Азербайджану $65 миллионов

Всемирный банк выделил 65 миллионов долларов на улучшение дороги Сальян-Билясувар в Азербайджане. Проект "Региональные связи и развитие" был одобрен советом директоров банка 20 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Всемирный банк, проект будет реализован Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) и завершится 31 марта 2026 года. Его общая стоимость составляет 95,88 миллиона долларов, оставшиеся 30,88 миллиона долларов будут профинансированы азербайджанским государством. По данным банка, около 250 000 человек, проживающих вдоль маршрута, получат выгоду от улучшенной дорожной инфраструктуры, экономических возможностей и легкого доступа к объектам сферы услуг.

Объем активного портфеля Всемирного банка в Азербайджане, таким образом, снова увеличился до 10 проектов и составил 803 миллиона долларов. Кроме того, ведутся переговоры по проекту банка под названием "Azerbaijan COVID-19 Emergency Response Project", который направлен на обнаружение, предотвращение и реагирование на угрозы, создаваемые пандемией COVID-19. Стоимость проекта - 95 миллионов долларов и вся эта сумма входит в обязательства банка.