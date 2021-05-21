В Азербайджане будут производить инсулиновые шприцы

Компания Diamed, резидент Пираллахинского промышленного парка, расширяет производство шприцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ближайшие дни компания увеличит номенклатуру своих товаров до 9, добавив в список еще 5. Новинки - это инсулиновые шприцы, однограммовые шприцы, иглы-бабочки, внутривенные катетеры и наборы для систем.

В настоящее время компания производит 4 вида шприцев - 2, 5, 10 и 20-граммовые. На заводе работает около 60 человек. Планируется увеличение количества сотрудников в связи с переводом предприятия на трехсменный режим.