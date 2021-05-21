https://news.day.az/economy/1344723.html В Азербайджане открылась Торговая палата Великобритании
В Азербайджане открылась Торговая палата Великобритании
В Азербайджане 21 мая состоялось открытие Торговой палаты Великобритании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия приняли участие министр экспорта Департамента международной торговли Великобритании и представитель госсекретаря в парламенте Грэхем Стюарт, британский посол в Баку Джеймс Шарп.
Как было отмечено в ходе церемонии, Великобритания продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов в Азербайджан.
Ожидается, что открытие Торговой палаты будет способствовать росту экспорта азербайджанской продукции в Великобританию.
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