https://news.day.az/economy/1344792.html Завершено строительство 2 водохранилищ на реке Араз
Завершено строительство 2 водохранилищ на реке Араз
В Азербайджане завершено строительство водохранилищ "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.
По его словам, оба водохранилища будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.
"Они уже готовы к эксплуатации и будут заполнены водой. Азербайджан и Иран будут совместно использовать их", - сказал Керимов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре