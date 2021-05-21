Завершено строительство 2 водохранилищ на реке Араз

В Азербайджане завершено строительство водохранилищ "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, оба водохранилища будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

"Они уже готовы к эксплуатации и будут заполнены водой. Азербайджан и Иран будут совместно использовать их", - сказал Керимов.