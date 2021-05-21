Таможенные службы Азербайджана и России намерены упростить процесс пересечения границ

Таможенные службы Азербайджана и России обсудили возможности упрощения процесса пересечения границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель ГТК Сафар Мехтиев.

"В Москве у нас состоялась продуктивная встреча с моим российским коллегой, руководителем Федеральной таможенной службы РФ Владимиром Булавиным. Надеюсь, что наши обсуждения будут способствовать ускорению и упрощению процесса пересечения границ и развитию сотрудничества между таможенными органами двух стран", - отметил председатель ГТК Азербайджана.

Отметим, что 12 апреля председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на таможенном посту "Ханоба" на границе с Россией.