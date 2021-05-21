В Азербайджане состоялся бизнес-форум по ситуации в ювелирной отрасли

Сегодня при организации Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, поддержке агентства и партнерстве Ассоциации азербайджанских ювелиров был проведен бизнес-форум "Ювелирное дело: существующая ситуация и перспективы", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на агентство.

В мероприятии участвовали предприниматели в области ювелирного дела, представители соответствующих госструктур, в том числе Министерства экономики, Государственной налоговой службы, Госслужбы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, AZPROMO, Государственного таможенного комитета, ЗАО "AzerGold".

Председатель Общественного совета агентства Фархад Гарашов отметил, что форум нацелен на проведение диалога между государственными и бизнес-структурами для развития ювелирного дела, обсуждения возможностей по развитию рынка ювелирных изделий и факторов, влияющих на конкурентоспособную деятельность участников рынка, донесения предложений предпринимателей до надлежащих структур.

Выступая на мероприятии, председатель правления агентства Орхан Мамедов проинформировал о реформах, проводимых в ювелирной отрасли, и отметил, что для подготовки предложений по проведению реформ и применения введенных с начала этого года налоговых льгот в ювелирной отрасли создана Рабочая группа, а при государственной поддержке также создана Ассоциация ювелиров.

Замначальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самира Мусаева выступила с презентацией о налоговых льготах и изменениях по ювелирной сфере, внесенных в начале текущего года в Налоговый кодекс.

Председатель правления Ассоциации азербайджанских ювелиров Тогрул Аббасгулиев рассказал участникам о существующей ситуации в ювелирной отрасли и ожиданиях в этой сфере.



В рамках мероприятия были проведены обсуждения по ювелирному делу, производству местных ювелирных изделий, трудностям предпринимателей и ожиданиям в связи с этим сектором, озвучены предложения для развития данной сферы, даны ответы соответствующих структур на вопросы предпринимателей.