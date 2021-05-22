Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Британией будет способствовать углублению их стратегического партнерства

Экономическое сотрудничество между правительствами Азербайджана и Великобритании будет способствовать углублению двустороннего стратегического партнерства и достижению поставленных задач.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, сказал глава ведомства Рашад Набиев на встрече с представителем государственного секретаря в парламенте Великобритании, министром экспорта Грэхемом Стюартом.

По его словам, прямое воздушное сообщение играет важную роль в развитии сотрудничества между двумя странами. Он напомнил, что до пандемии COVID-19 "Азербайджанские авиалинии" выполняли три регулярных рейса в неделю по направлению Баку-Лондон.

"Я надеюсь на возобновление этих рейсов в скором времени", - сказал Набиев.

Он также завил, что проект соглашения между правительствами Азербайджана и Соединенного Королевства о международных автомобильных перевозках согласован практически полностью, и подписание документа планируется в рамках будущих визитов на высшем уровне.

Министр подчеркнул, что правительство Азербайджана придает особое значение поощрению использования экологически безопасного транспорта.

"В августе 2020 года было закуплено и доставлено в страну 100 электромобилей LEVC TX британского производства, которые в настоящее время эксплуатируются компанией ООО "Бакинская служба такси" в подчинении министерства", - сказал Набиев.

Глава ведомства также подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в изучении британского опыта для реализации проектов "умный город" и "умное село" на освобожденных от оккупации территориях и других регионах.

Он выразил уверенность в том, что четвертое заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, организованное в Баку, и встречи, проведенные Грэхемом Стюартом, будут способствовать углублению стратегического партнерства между двумя странами и достижению поставленных задач.