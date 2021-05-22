Азербайджан заинтересован в участии американских компаний в проектах на освобожденных территориях

Азербайджан рассматривает возможности привлечения американских компаний к участию в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, сказал глава ведомства Рашад Набиев на встрече с исполнительным директором и членами американского Caspian Policy Center ("Центр Каспийской политики").

Министр сообщил о реформах, проведенных в последние годы в Азербайджане в сфере транспорта и инфраструктуры.

Также стороны обсудили работы, проделанные в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, проекты, реализуемые и планируемые на освобожденных территориях.