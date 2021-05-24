В Азербайджане начнут производить памперсы - ВИДЕО
В Азербайджане будет введена в эксплуатацию фабрика по производству памперсов, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
Проект по выпуску памперсов и бумажной продукции, реализуемый ОАО и ООО Rafa Group, имеет особое значение с точки зрения уменьшения зависимости от импорта этой продукции, возобновления производства на фабрике, работа которой была приостановлена в 2016 году.
Это предприятие по производству бумажной продукции в апреле 2020 года перешло на баланс ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".
Производственные мощности фабрики составят 77 миллионов памперсов и 428 миллионов салфеток в год.
Продукция, произведенная с помощью оборудования ведущих итальянских компаний, будет отвечать требованиям рынка.
Кроме того, лабораторное оборудование производства Германии даст возможность тестировать продукцию по международным стандартам.
На фабрике будут работать 60 человек.
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