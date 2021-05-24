Британские компании заинтересованы в участии в восстановлении Карабаха

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром экспорта Великобритании Грэмом Стюартом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, Микаил Джаббаров отметил расширение азербайджано-британских отношений и подчеркнул успешное развитие сотрудничества в различных секторах экономики. Было отмечено, что между странами налажено успешное торгово-инвестиционное сотрудничество. Великобритания - крупнейший инвестор в Азербайджане.

На встрече в частности обсуждались работы, запланированные на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Министр Грэм Стюарт подчеркнул заинтересованность британских компаний в этой работе.