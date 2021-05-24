Выявлены сферы, наиболее пострадавшие от пандемии в Азербайджане

Выявлены сферы, наиболее пострадавшие от пандемии.

Как сообщает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты о законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год" и годовом отчете об исполнении госбюджета.

Отмечается, что в результате ограничительных мер экономический рост начал снижаться во втором квартале прошлого года. За исключением первого квартала, в 2020 году пандемия напрямую затронула отели и рестораны, и косвенно горнодобывающую промышленность.

"Согласно нашим расчетам, основанным на данных Госкомстата, хотя экономический рост и был зафиксирован в первом квартале, экономический спад достиг своего пика в третьем квартале ввиду значительного сокращения внутреннего и внешнего спроса из-за последующих мер", - говорится в заключении.

Отели и рестораны, которые наиболее пострадали от пандемии, во втором квартале снизили оборот более чем на 70% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, наибольшее негативное влияние на ВВП оказало сокращение производства в горнодобывающей промышленности в третьем и четвертом кварталах.