https://news.day.az/economy/1345719.html Еще пяти предприятиям из Азербайджана разрешили ввозить помидоры в Россию
Еще пяти предприятиям из Азербайджана разрешили ввозить помидоры в Россию
Россельхознадзор с 25 мая разрешает поставки томатов еще с пяти предприятий Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора, пишет ТАСС.
Согласно сообщению, данное решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций. Ввоз продукции будет идти под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
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