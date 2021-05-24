Еще пяти предприятиям из Азербайджана разрешили ввозить помидоры в Россию

Россельхознадзор с 25 мая разрешает поставки томатов еще с пяти предприятий Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора, пишет ТАСС.

Согласно сообщению, данное решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций. Ввоз продукции будет идти под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.