35 высших учебных заведений страны получили подарок от Международного Банка Азербайджана (R)

Издание ведущего учебного пособия университетов мира "Государственные финансы и государственная политика", изданный Международным Банком Азербайджана на азербайджанском языке в рамках корпоративной социальной ответственности, успел вызвать большой интерес в обществе. Лучшие университеты мира используют данную книгу в учебной практике. Банк передал издание перевода учебника Джонатана Грубера, профессора Массачусетского технологического института, ведущим университетам и библиотекам нашей страны.

35 университетов, 2 библиотеки и 1 учебный центр уже получили в подарок экземпляры книг. В ближайшие дни учебник получат и другие образовательные учреждения и библиотеки. Издание столь популярного учебника на родном языке является продолжением мер, предпринимаемых Международным Банком Азербайджана для поддержки образования, инноваций и финансовой грамотности в нашей стране.

Подобная инициатива такой крупной бизнес-организации как Международный Банк Азербайджана способствует быстрому обновлению учебной базы нашей стране, воспитанию профессионалов и создает условия для того, чтобы международный опыт стал более доступным для нашего общества. Формирование и использование таких интеллектуальных ресурсов на нашем государственном языке также является поддержкой защиты и развития азербайджанского языка в условиях глобализации.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.