Один чек – двойная выгода. Сохраняйте чеки, чтобы заработать

Когда речь идет о крупной покупке - телевизор, смартфон или планшет - вопрос, хранить чек или нет, даже не возникает. Мы знаем, что чек может пригодиться, если с товаром возникнут какие-либо проблемы. А вот покупая продукты на неделю, рассчитываясь в кафе, мы выбрасываем этот клочок бумаги не думая. А зря: имея на руках официальный документ о покупке, мы можем получить двойную выгоду.

Первый способ заработать: возвращайте НДС

В марте прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Механизм возврата части НДС". Вот уже больше года в нашей стране можно в течение 30 дней получить часть налога на добавленную стоимость. Деньги возвращаются, когда вы оплачиваете товары и услуги в торговых объектах, ресторанах и кафе: 15% при безналичном расчете и 10% при наличном. Может показаться, что сумма вернется незначительная, но посчитайте, сколько в месяц вы тратите на продукты и сколько чашек кофе выпиваете - получается существенная экономия.

Тем более есть простой и легкий способ вернуть НДС, который предлагает Umico. Все, что нужно сделать - скачать приложение Umico в Google Play и AppStore, пройти авторизацию в кабинете на портале edvgerial.kapitalbank.az или зарегистрировать счет ƏDV geri al в Umico Bank в разделе "Мои карты".

Инструкция: как легко вернуть НДС

1. Совершайте покупки в сетях розничной торговли и общественного питания (важно, чтобы там были кассовые аппараты нового поколения) и собирайте чеки.

2. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в ƏDV geri al. Это можно сделать двумя способами. Первый - через корешок ƏDV geri al в Umico Bonus, второй способ - через карточку счета ƏDV geri al в Umico Bank.

Первый способ:

Второй способ:

3. Зарегистрируйте чек удобным для вас способом. Вы можете это сделать через кнопку "Сканировать", выбрав корешок ƏDV geri al или через кнопку внутри кабинета ƏDV geri al.

4. Ждите зачислений на счет. По истечении 30 дней со дня получения чека сумма будeт возвращена на ваш счет ƏDV geri al.

Второй способ заработать: получайте кэшбэк от брендов до 10%

Выбираете кофе одного бренда? Молоко, сметана, макароны, оливковое масло и чистящие средства в вашей корзине всегда от одного и того же производителя? Проверьте, возможно, вы можете получать кэшбэк за эти покупки. Для этого необходимо установить приложение для умного шоппинга Umico и в разделе "Бонусы" узнать, за какие товары можно получить кэшбэк по фото чека. Еще проще - воспользоваться сканером товаров прямо в магазине. Это стоит сделать, потому что кэшбэк может доходить до 10%! Это значит, что вы можете совершать покупки в любых магазинах Азербайджана и получать кэшбэк. Главное - сохраняйте чек.

Инструкция: как вернуть кэшбэк от бренда

1. Совершайте покупки и сохраняйте чеки. Вы можете это делать в любых магазинах, даже в тех, которых нет в списке партнеров Umico. Главное условие - у вас на руках должен быть чек современного образца с QR-кодом.

2. Сканируйте QR-код. В течение трех дней сканируйте QR-код в приложении Umico.

3. Отправьте чек и ждите кэшбэк. Сфотографируйте чек и загрузите в приложение Umico. Убедитесь, что все продукты на чеке хорошо видны. После того, как вы отправите фото чека, сотрудники Umico проверят его, и бонусы зачислятся на ваш счет в течение дня.

Если вы совершаете покупки в магазинах-партнерах Umico, у которых в приложении есть отметка "Автобонус", то загружать чек не нужно: кэшбэк от брендов будет зачислен автоматически.

Сколько можно заработать?

Если вы сохраните и отсканируете чек, то вернете себе:

- до 15% от суммы уплаченного НДС на счет ƏDV geri al,

- кэшбэк от брендов до 10% на бонусный счет Umico.

Скачайте Umico в Google Play и AppStore, чтобы быстро находить и выгодно покупать то, что нужно в самый подходящий момент.

Сохраняйте чеки, пользуйтесь приложением Umico и получайте двойную выгоду!