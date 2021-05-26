Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана разширит сотрудничество с тюркоязычными странами

В постпандемический период Консорциум по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) планирует расширить сотрудничество с тюркоязычными странами.

Об этом сказал Trend исполнительный директор AZINNEX Фарид Кязимов.

По его словам, AZINNEX и компании, входящие в организацию, осуществляют активную деятельность в странах Центральной Азии, которые являются частью тюркского мира.

"Напомню, что в 2019 году в Узбекистане был подписан меморандум о намерениях в области электронного правительства, а в апреле текущего года AZINNEX провел переговоры с делегацией Узбекистана, находящейся в Баку для изучения опыта ASAN Xidmət. В 2020 году, перед началом пандемии, во время визита в Таджикистан мы начали переговоры по экспорту решений для развертывания различных инновационных услуг в Душанбе. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и в настоящее время мы продолжаем вести переговоры с таджикской стороной для углубления сотрудничества дистанционно", - сказал Кязимов.

Отметим, что член консорциума компания BESTCOMP Group активно осуществляет свою деятельность в странах Центральной Азии.

Напомним, что AZINNEX успешно экспортирует инновационные, конкурентоспособные и качественные продукты и услуги из Азербайджана в более чем 30 стран мира.